В Иерусалиме неизвестный на грузовике въехал в группу пешеходов
В Иерусалиме неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли 4 человека. Израильские власти признали инцидент с грузовиком терактом
В Иерусалиме неизвестный мужчина совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли 4 человека. Израильские власти признали инцидент с грузовиком терактом.
Инцидент произошел в районе Армон а-Нацив, который пользуется популярностью у туристов. По уточненным данным, в результате наезда грузовика погибли 4 человека и еще 15 пострадали. Водитель транспортного средства был застрелен силовиками.
Представитель полиции Иерусалима Люба Самри назвала произошедшее террористической атакой, сообщает Reuters. По ее словам, террорист планировал совершить атаку на солдат, которые выходили из автобуса.
Отметим, что это уже не первый теракт, совершенный путем наезда грузовика на пешеходов. 19 декабря в Берлине тунисец Анис Амри на грузовике наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате теракта погибли 12 человек и 48 получили ранения.
14 июля в Ницце еще один террорист на грузовике стал давить людей во время гуляний, приуроченных к празднованию Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек, в том числе и туристы из России.
Ответственность за теракты в Берлине и Ницце взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».