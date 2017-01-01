В Стамбуле в результате теракта в ночном клубе в новогоднюю ночь погибли 39 человек
В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт в одном из элитных ночных клубов в районе Бешикташ. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 39 человек и еще 70 получили ранения
В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт в одном из элитных ночных клубов в районе Бешикташ. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 39 человек и еще 70 получили ранения.
Теракт произошел после часа ночи на новогодней вечеринке. Террорист подъехал к клубу на такси, убил охранника, зашел в клуб и открыл огонь по людям. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Его розыск продолжается.
Первоначально СМИ сообщили, что террорист был одет с костюм Санта-Клауса, однако затем стамбульские власти данную информацию опровергли.
Судя по записям с камер наружного видеонаблюдения, террорист был одет в костюм и светлый головной убор.
По уточненным данным, среди погибших в результате стрельбы в ночном клубе много иностранных граждан.
Есть ли среди погибших и пострадавших граждане России, не сообщается. В российском посольстве сообщили, что пока таких данных у них нет.