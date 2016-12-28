США введут санкции против России из-за вмешательства в ход выборов в стране
Президент США Барака Обама перед уходом в отставку может ввести новые санкции против России. На это раз Белый дом собирается наказать Москву за вмешательство в ход американских выборов
Президент США Барака Обама перед уходом в отставку может ввести новые санкции против России. На это раз Белый дом собирается наказать Москву за вмешательство в ход американских выборов. Ранее в адрес России уже звучали обвинения в организации кибератак с целью повлиять на результаты выборов, а президента Владимира Путина обвиняли в личном вмешательстве в избирательную кампанию.
Американские власти рассматривают вопрос о применении к России экономических и дипломатических санкций. В чем будут выражаться дипломатические санкции, не сообщается.
Также не исключается, что Вашингтон проведет некоторые операции в киберпространстве, сообщает The Washington Post.
Ради новых санкций против России Белый дом планирует пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия реагировать на кибератаки из-за рубежа, но не распространяется на тех, кто пытался вмешаться в выборы.
Отметим, что издание The New York Times в середине декабря сообщало, что Обама, напротив, отказался от ответных действий против России в киберпространстве. Он объяснил свое решение тем, что в этом случае США могут больше потерять, чем выиграть.