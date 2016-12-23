В пригороде Милана убит террорист, устроивший атаку на ярмарке в Берлине
Итальянские спецслужбы ликвидировали предполагаемого террориста, который врезался на грузовике в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Подозреваемый был убит в пригороде Милана после попытки полицейских проверить его документы
Итальянские спецслужбы ликвидировали предполагаемого террориста, который врезался на грузовике в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Подозреваемый был убит в пригороде Милана.
Подробности проведения спецоперации пока не раскрываются. Ранее СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали о том, что террорист находится в Берлине. В частности, очевидцы видели его в мечети.
Издание Corriere della Sera сообщает, что берлинского террориста убили в ночь на 23 декабря во время проверки документов. Во время перестрелки он якобы кричал: «Аллах акбар».
Теракт в Берлине на рождественской ярмарке был совершен 19 декабря. Грузовик проехал около 80 метров по территории рождественского базара, где находились люди. В результате теракта погибли 12 человек, 48 получили ранения.
В грузовик находилось двое мужчин. Один из них погиб, второй скрылся.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организации запрещена в РФ).