Комиссия «Роскосмоса» установила виновных в аварийном запуске ракеты «Союз-ФГ»
Комиссия «Роскосмоса» совместно с сотрудниками Следственного комитета установила потенциальных виновников аварии, которая произошла во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ»
Комиссия «Роскосмоса» совместно с сотрудниками Следственного комитета установила потенциальных виновников аварии, которая произошла во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур. Ранее было установлено, что авария произошла из-за повреждения одного из датчиков.
«Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры», - сообщил источник РИА Новости в комиссии по расследованию причин инцидента.
Следователи изъяли бортовые журналы ракетно-космического центра «Прогресс», в которых указаны имена и фамилии сборщиков, контролировавших и выполнявших операции.
По данным комиссии, повреждение датчика произошло при стыковке боковых блоков ко второй ступени «Союза». Повреждение могло быть нанесено при подъеме блока подъемным краном.
Напомним, авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Ракета должна была доставить на МКС пилотируемый корабль «Союз МС-10» с российскими и американским космонавтами на борту. Экипаж благополучно совершил посадку на территории Казахстана.