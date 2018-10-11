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11 октября 13:57

Экипаж космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку после аварийного запуска

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку на территории Казахстана после аварийного запуска. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и не пострадали

Фото: Reuters

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» благополучно совершил посадку на территории Казахстана после аварийного запуска. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты живы и не пострадали.

Во время старта с космодрома Байконур у ракеты-носителя произошло аварийное отключение двигателей второй ступени.

На борту пилотируемого корабля, который должен был отправиться на МКС, находились  космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Запуск «Союза МС-10» был застрахован компанией «Согласие» на 4,65 млрд руб.

В настоящее время все российские пилотируемые пуски приостановлены. Также сообщается о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии.

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