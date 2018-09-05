Компания Mercedes-Benz представила собственный электрокар
Компания Mercedes-Benz представила собственный электрокроссовер EQC с батареей которой должно хватать на 500 км. В компании рассчитывают, что этот автомобиль станет конкурентом электромобилей Tesla
Компания Mercedes-Benz представила собственный электрокроссовер EQC. Мощности батарей EQC должно хватать на 500 км. В компании рассчитывают, что этот автомобиль станет конкурентом электромобилей Tesla.
Первоначально «Мерседес» планировал вложить в создание электрокроссовера EQC 10 но реальные затраты превысили ожидаемые. К 2022 году Mersedes-Benz планирует создать 10 моделей электромобилей.
«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», - сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.
Похожие электрокары ранее выпустили Audi (Audi E-Tron) и Jaguar (Jaguar I-Pace), а также российский концерн «Калашников».