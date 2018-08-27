Компания Apple в сентябре представит публике три новых iPhone
Американская компания Apple в сентябре официально представит три новые модели смартфона iPhone. Дизайн устройств будет схож с iPhone X, но в них добавят новые функции
Американская компания Apple в сентябре официально представит три новые модели смартфона iPhone. Дизайн устройств будет схож с iPhone X, но в них добавят новые функции. Также смартфоны будут отличаться друг от друга размерами и ценами.
Новые iPhone оснастят системой управления жестами и Face ID, сообщает агентство Bloomberg.
Одна из новых моделей по рабочим названием D33 имеет самый большой размер. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма. Гаджет защитят стеклянной задней панелью с двумя камерами и рамкой из нержавеющей стали.
Другая модель под названием D32 будет оснащена 5,8-дюймовым OLED-экраном, а модель N84 - 6,1-дюймовым OLED-экраном.