Меню
Техномир
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Техномир
27 августа 07:34

США обвинили Россию в создании космических спутников-убийц

Российские специалисты создали спутники-убийцы, цель которых состоит в выведении из строя других космических аппаратов, находящихся на орбите

Российские специалисты создали спутники-убийцы, цель которых состоит в выведении из строя других космических аппаратов, находящихся на орбите. О спутниках-убийцах сообщает издание The National Interest.

По данным издания, в августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет на конференции в Женеве сообщила о том, что Россия якобы запускает такие спутники в космос с целью уничтожить спутники других государств. Представитель Госдепа назвал эту российскую разработку «тревожной».

Российская сторона поспешила развеять тревоги США и заверила, что данный спутник лишь инспектирует работу других спутников и выявляет у них проблемы и сбои, сообщает РБК.

Материалы по теме
Два космических аппарата ГЛОНАСС перестали подавать сигнал
В космосе откроется первая гостиница. Проживание в отеле обойдется в 9,5 млн долларов
Владимир Путин сообщил о полете российской миссии на Марс в 2019 году
Сейчас на главной
Горячие новости
​Для «России будущего» нет будущего
​Минюст России отказал в регистрации новой партии Алексея Навального «Россия будущего». Соответствующее уведомление от ведомства соратники оппозиционера получили сегодня
Горячие новости
Сотовые операторы вернули своим абонентам безлимитный интернет
Сотовый оператор «Мегафон» решил вернуть своим абонентам безлимитный интернет. С 27 августа в тарифах «Включайся!» появится безлимитный доступ в интернет
здравоохранение
Минздрав считает до семи
Нужно давно посмотреть правде в глаза – новорожденные в России умирают тысячами. Однако, косорукость, невнимательность и халатность врачей очень редко становятся причинами для уголовного дела. В 2017 году в стране умерло без малого 10 тысяч новорождённых – это данные Росстата.
Горячие новости
​«Быть профессионалом своего дела»
​В Оренбурге в дневниках для школьников напечатали обращение к детям мэра города Евгения Арапова, который находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях
Горячие новости
Правительство анонсировало повышение акцизов на топливо с 1 января
​Российское правительство анонсировало повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Это может спровоцировать очередную волну роста розничных цен на топливо
Горячие новости
В МВД предложили ускорить процесс получения гражданства России
Руководство МВД предложило внести поправки в закон «О гражданстве в РФ», которые упрощают получение российского паспорта
Горячие новости
Оппозиционные СМИ назвали угрозой для общества
Власти Чечни обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с требованием провести проверку в отношении «Новой газеты». В республике считают, что это издание может представлять угрозу для безопасности
Авторская колонка
Заберите все это обратно и давайте наконец займемся настоящими проблемами города
Давно назревает объяснение с иногородними и эмигрировавшими френдами, которые в Москве бывают в лучшем случае периодически, на тему «а чем вам не нравится Собянин, он же так классно вам благоустроил город». Объясняю.
Владимир Милов
Горячие новости
В Бельгии обнаружили крупную партию кокаина с логотипом «Единой России»
​В порту бельгийского города Гент правоохранительные органы перехватили две тонны кокаина, который был расфасован по брикетам с логотипом партии «Единая Россия»
Горячие новости
​За штраф ответишь
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД
Горячие новости
Против главы Серпуховского района возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна, но его адвокаты об этом не были уведомлены
Горячие новости
Крупное агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу
​Крупное агентство по онлайн-продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу из-за финансовых проблем. Агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям
Горячие новости
«В Москве точно станет спокойней»
​Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова»
Горячие новости
На заводах Nissan и Toyota в Петербурге зафиксирована вспышка гепатита А
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных»
Горячие новости
«Калашников» представил свой электрокар. Он составит конкуренцию Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla
Горячие новости
Картошечка для Росгвардии
Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии»
Горячие новости
В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального
Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах
Авторская колонка
Смрад отечества
«Дым отечества» Константина Симонова, стал для жителей Подмосковья за последние пять лет, смрадом отечества. Московская область угорает в чаду подмосковных помоек, гордо именуемых в официальных бумагах, полигонами ТБО, или по новому, ТКО, что впрочем, не меняет сути.
Дижур Николай