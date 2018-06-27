«ВКонтакте» запускает собственную платежную систему VK Pay
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит платежную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Первое время с пользователей не будут брать комиссию за совершение платежей
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит платежную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Первое время с пользователей не будут брать комиссию за совершение платежей.
С помощью VK Pay пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети. Сначала сервис будет доступен владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Соцсеть также будет развивать условный маркетплейс (площадку электронной торговли), через который свои услуги пользователям будут предлагать партнеры «ВКонтакте».
В будущем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована на сайты компаний-партнеров соцсети. При этом партнеры могут предлагать для пользователей «ВКонтакте» специальные условия, сообщает РБК.
Покупатели и мелкие продавцы пока не будут платить комиссию за использование VK Pay. Если запуск сервиса онлайн-оплаты пройдет успешно, то в будущем компания может ввести комиссию или начать другим способом зарабатывать на сервисе.
Первое время соцсеть рассчитывает зарабатывать на крупных игроках, для которых будут созданы индивидуальные условия для работы с платежной платформой.
Эксперты считают, что через несколько лет оборот электронной коммерции через сообщества «ВКонтакте» может достичь 100 млрд рублей в год.