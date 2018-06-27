«АвтоВАЗ» объявил об отзыве более 7 тысяч автомобилей Lada XRAY
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 7 220 автомобилей модели Lada XRAY. Под отзыв попадают машины, проданные с ноября 2017 года по настоящее время
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 7 220 автомобилей модели Lada XRAY. Под отзыв попадают машины, проданные с ноября 2017 года по настоящее время.
В Росстандарте сообщили, что причиной такого решения стало наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного.
Специалисты «АвтоВАЗа» проверят поворотный кулак и в случае необходимости его заменят. Владельцам Lada XRAY не придется оплачивать ремонтные работы.
Ранее тольяттинский автозавод отзывал партию моделей Lada Granta и Lada Kalina из-за возможных проблем с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Работы по замене оборудования также проводились за счет производителя.