«Ростех» запустил в серийное производство «шубохранилища» за 95 тысяч рублей
Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» запустило в серийное производство специальный холодильник для меховых изделий. Первое «шубохранилище» было обнаружено в поместье экс-главы РЖД Владимира Якунина
Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» запустило в серийное производство специальный холодильник для меховых изделий. Похожее «шубохранилище» борцы с коррупцией когда-то обнаружили в поместье экс-главы РЖД Владимира Якунина, так что теперь каждый россиянин при желании может приобщиться к роскошной жизни российских чиновников.
Холодильники для шуб производит завод АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (входит в концерн «Техмаш» корпорации «Ростех») в Зеленодольске.
В госкорпорации сообщили, что завод в Зеленодольске производит «полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике».
«Шубохранилище» поддерживает влажность воздуха от 50 до 70%, имеет микропроцессорный блок управления с индикацией и регулировкой температуры в пределах от минус 10 до плюс 8 градусов. Холодильник также защищает меховые изделия от насекомых.
Розничная стоимость холодильника для шуб составит 95 тысяч рублей, сообщает РБК.
Отметим, что большинство простых россиян узнали о существовании «шубохранилищ» из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о подмосковной «даче» бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина в поселке Акулинино. По данным ФБК, в поместье помимо прочего имеются бассейн, молельная комната и «шубохранилище».
Сам Владимир Якунин позднее заявил, что сведения о «шубохранилище» на его даче являются выдумкой. Он сообщил, что речь идет о «маленькой кладовке для меховых изделий».