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20 июня 14:35

«Ростех» запустил в серийное производство «шубохранилища» за 95 тысяч рублей

Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» запустило в серийное производство специальный холодильник для меховых изделий. Первое «шубохранилище» было обнаружено в поместье экс-главы РЖД Владимира Якунина

Фото: rostec.ru

Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» запустило в серийное производство специальный холодильник для меховых изделий. Похожее «шубохранилище» борцы с коррупцией когда-то обнаружили в поместье экс-главы РЖД Владимира Якунина, так что теперь каждый россиянин при желании может приобщиться к роскошной жизни российских чиновников.

Холодильники для шуб производит завод АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (входит в концерн «Техмаш» корпорации «Ростех») в Зеленодольске.

В госкорпорации сообщили, что завод в Зеленодольске производит «полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике».

«Шубохранилище» поддерживает влажность воздуха от 50 до 70%, имеет микропроцессорный блок управления с индикацией и регулировкой температуры в пределах от минус 10 до плюс 8 градусов. Холодильник также защищает меховые изделия от насекомых.

Розничная стоимость холодильника для шуб составит 95 тысяч рублей, сообщает РБК.

Отметим, что большинство простых россиян узнали о существовании «шубохранилищ» из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о подмосковной «даче» бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина в поселке Акулинино. По данным ФБК, в поместье помимо прочего имеются бассейн, молельная комната и «шубохранилище».  

Сам Владимир Якунин позднее заявил, что сведения о «шубохранилище» на его даче являются выдумкой. Он сообщил, что речь идет о «маленькой кладовке для меховых изделий».

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