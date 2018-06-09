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Техномир
09 июня 08:43

Президент поручил установить точки доступа Wi-Fi в малых населенных пунктах

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству расширить действие программы по установке точек доступа беспроводного интернета на населенные пункты, в которых проживает не менее 100 человек

Фото: gogetnews.info

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству расширить действие программы по установке точек доступа беспроводного интернета на населенные пункты, в которых проживает не менее 100 человек. Сейчас под программу попадают населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек.

В настоящее время в России действует программа по установке точек доступа Wi-Fi в малых населенных пунктах. Региональные власти рапортуют, что программа работает вполне успешно. В этой связи  спикер Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев в ходе заседания Совета законодателей попросил главу государства распространить эту программу и на поселения, в которых проживают от 100 до 250 человек, сообщает РБК.

Владимир Путин дал добро на расширение программы. В ходе «прямой линии» с гражданами президент призвал чиновников принять меры, чтобы люди не уезжали из малых населенных пунктов из-за того, что там закрывают школы, больницы и отменяют общественный транспорт.

Установкой точек доступа Wi-Fi в малых населенных пунктах занимается госкомпания «Ростелеком» в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Стоимость программы оценивается в 168 млрд рублей. До конца текущего года компания должна обеспечить беспроводным интернетом 13,6 тысячи малых и труднодоступных населенных пунктов.

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