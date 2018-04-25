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25 апреля 11:38

Два космических аппарата ГЛОНАСС перестали подавать сигнал

​Сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Из-за поломки ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Из-за поломки ГЛОНАСС перестал работать по всему миру.

Сигнал от ГЛОНАСС-М №734 пропал 19 апреля. Этот аппарат был запущен в 2009 году и выработал свой ресурс. Также была потеряна связь с аппаратом ГЛОНАСС-М №723. Сейчас на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М, тогда как для покрытия территории РФ достаточно 18 действующих спутников. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих аппарата, сообщает «Интерфакс».

В июне 2018 года аппарат ГЛОНАСС-М № 734 будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.

По данным «Роскосмоса», сейчас группировка ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппаратов, но из них только 23 используются по целевому назначению.

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