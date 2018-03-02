Спикер Совета Федерации сочла «восстание машин» вполне реальным
Валентина Матвиенко в своем выступлении в рамках международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего» отметила, что человечество не должно игнорировать такую угрозу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала вполне реальным «восстание машин». В своем выступлении в рамках международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего» она отметила, что человечество не должно игнорировать такую угрозу.
Валентина Матвиенко отметила, что мы живем в удивительное время, «когда стираются границы между настоящим и будущим». Когда новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда. «Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу», - заявила спикер Совета Федерации, слова которой приводит «Интерфакс».
«Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», - добавила Валентина Матвиенко.