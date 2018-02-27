Компания Apple осенью представит сразу три новые версии iPhone
Американская компания Apple осенью 2018 года выпустит сразу три новых iPhone. Среди новинок будут не только дорогие и улучшенные модели, но и вполне бюджетные смартфоны
Американская компания Apple осенью 2018 года выпустит сразу три новых iPhone. Среди новинок будут не только дорогие и улучшенные модели, но и вполне бюджетные смартфоны.
Apple представит смартфон с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном в 6,5 дюйма, а также обновленную версию iPhone X и его бюджетная версию.
Смартфон с большим экраном получил кодовое название D33. Корпус гаджета будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако экран будет «безрамочный», как у iPhone X.
По данным агентства Bloomberg, корпорация, таким образом, планирует удовлетворить запрос потребителей на многозадачность и доступность.