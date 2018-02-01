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Техномир
01 февраля 07:13

Братья-близнецы из России потребовали от Apple 20 млн рублей из-за некорректной работы Face ID

Двое россиян решили подать в суд на американскую корпорацию Apple. Суть претензий братьев-близнецов из Владимира состоит в том, что технология Face ID на смартфоне iPhone X не различает их лица. Близнецы требуют от корпорации 20 млн рублей

Двое россиян решили подать в суд на американскую корпорацию Apple. Суть претензий братьев-близнецов из Владимира состоит в том, что технология Face ID на смартфоне iPhone X не различает их лица. Близнецы требуют от корпорации 20 млн рублей за причиненный моральный вред.

26-летние Илья и Александр Тунчик были уверены, что новую технологию от Apple обмануть не получится. Молодые люди купили iPhone X в декабре 2017 года в Майами одинакового цвета с емкостью 256 ГБ.

Затем близнецы выяснили, что функция Face ID недостаточно защищает смартфон от разблокировки другим лицом. Так, Александр без проблем разблокировал смартфон своего брата. Аналогичная ситуация повторилась и с другим «айфоном».

«При покупке телефонов продавцы нас не предупреждали о таких возможных проблемах. Хочется, чтобы в Apple обратили на этот момент внимание, потому что на смартфонах хранятся фотографии и сообщения личного характера. У брата своя семья, у меня - своя», - заявили близнецы, слова которых приводит «КоммерсантЪ FM».

Братья Тунчик подали претензию в российский офис Apple. Они оценили свои «страдания» в 20 млн рублей. По закону Apple должна ответить на претензию близнецов в течение месяца. В противном случае братья готовы обратиться в суд.

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