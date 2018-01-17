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Техномир
17 января 10:39

Пользователи смартфонов Apple подверглись фишинговой атаке

Специалисты компании ESET сообщили, что пользователь смартфона или планшетного компьютера сначала получает фальшивое письмо с оповещением о покупке в App Store, которую не совершал

Владельцы гаджетов компании Apple подверглись очередной новой фишинговой атаке с использованием двойной рассылки для кражи персональных данных.

Специалисты компании ESET сообщили, что пользователь смартфона или планшетного компьютера сначала получает фальшивое письмо с оповещением о покупке в App Store, которую не совершал. Затем ему предлагается открыть вложенный файл с «квитанцией», который ведет на подставной сайт. После ввода Apple ID и пароля фальшивый ресурс требует обновить банковские данные, что приводит к их последующей краже.

В завершении пользователь получает еще одно фишинговое письмо от имени службы техподдержки, в котором его просят ввести персональные данные еще раз, сообщает «Лента.ру».

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют обращать внимание на сообщения, которые приходят с подозрительных адресов, содержат неперсонализированное обращение «Дорогой клиент» и странные вложения.

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