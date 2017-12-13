В России каждый второй житель города страдает боязнью остаться без смартфона
Почти половина жителей крупных городов страдает номофобией – боязнью остаться без смартфона или оказаться вдали от него. Согласно исследованиям, каждый второй житель мегаполиса не расстается со своим смартфоном и берет его даже в душ и туалет
Почти половина жителей крупных городов страдает номофобией – боязнью остаться без смартфона или оказаться вдали от него. Согласно исследованиям, каждый второй житель мегаполиса не расстается со своим смартфоном и берет его даже в душ и туалет.
Представитель сотового оператора «Мегафон» в беседе с порталом Znak.com отметил, что номофобией городские жители стали страдать из-за большого количества новостей и большой популярности социальных сетей. Например, абоненты «Мегафона», живущие на Урале, за сутки успевают пообщаться в семи миллионах чатов и наговорить 270 тысяч минут.
Среди пользователей «Мегафона» самыми популярными мобильными приложениями являются мессенджеры Viber и социальная сеть Facebook. Остальные россияне чаще всего предпочитают мессенджер Whats App и соцсеть «ВКонтакте».