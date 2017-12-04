Samsung представила смартфон-раскладушку по цене дороже iPhone X
Южнокорейская компания Samsung презентовала смартфон-раскладушку, которая оказалась дороже смартфона iPhone X американской компании Apple. Презентация Samsung W2018 состоялась в минувшие выходные в Китае
Южнокорейская компания Samsung презентовала смартфон-раскладушку, которая оказалась дороже смартфона iPhone X американской компании Apple. Презентация Samsung W2018 состоялась в минувшие выходные в Китае.
Люксовый телефон-раскладушка Samsung W2018 имеет два 4,2-дюймовых сенсорных экрана и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Телефон оснащен основной камерой 12 мегапикселей и фронтальной - 5 мегапикселей.
Телефон представлен в корпусе из металла и стекла Gorilla Glass в золотом и платиновом цветах, сообщает РБК.
В компании Samsung пообещали, что купатели W2018 получат бонусы в виде голосовых помощников в аэропортах и метро, а также бесплатную техническую поддержку программного обеспечения и специальную «горячую линию».
Точная цена телефона-раскладушки пока не объявлена. По неофициальным данным, стоимость гаджета составит 2,4 тысячи долларов. Для сравнения, стоимость смартфона iPhone X от Apple начинается от тысячи долларов.