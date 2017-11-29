Меню
Техномир
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Техномир
29 ноября 10:59

Смартфоны на базе Android атаковал вирус-вымогатель BankBot

Смартфоны, работающие на базе Android, оказались под угрозой из-за вредоносных приложений. Специалисты Google Play сообщили о распространении через несколько приложений мобильной версии вымогателя BankBot

Фото: fromua.news

Смартфоны, работающие на базе Android, оказались под угрозой из-за вредоносных приложений. Специалисты Google Play сообщили о распространении через несколько приложений мобильной версии вымогателя BankBot, который «охотится» за данными банковских карт пользователей.

Следы BankBot были обнаружены в приложениях-фонариках Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight, а также в пасьянсах и инструментах для очистки памяти смартфона, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на компанию ESET.

После установки вредоносная программа анализирует имеющиеся на смартфоне приложения, а когда обнаруживает банковские сервисы, то запрашивает администраторские права. После этого в скрытом режиме под видом обновления загружается BankBot.

При открытии банковского приложения троян отображает липовое окно с требованием ввести логин и пароль от личного кабинета, после чего злоумышленники получают доступ к банковскому счету пользователя смартфона.

Внедрение вредоносной программы происходит в том случае, если разрешена установка приложений из неизвестных источников.

Материалы по теме
Компания Caviar ко дню рождения президента выпустит золотой «путинофон»
Россиян напугали вирусом ECHO30 из Китая, который вызывает серозный менингит
Постоянное нахождение рядом со смартфоном делает человека глупее
Сейчас на главной
Горячие новости
Непривитая Россия
В ряде российских регионов складывается катастрофическая ситуация с вакцинами дл профилактики опасных заболеваний. В Новосибирской области в дефиците оказались вакцины от полиомиелита, а в Свердловской области детям отказывают в прививках от столбняка и коклюша
Горячие новости
Дальний Восток остается дальним
Большая часть средств, выделенных из федерального бюджета на развитие аэропортов в городах Дальнего Востока, была потрачена не по назначению. В результате около 70% территорий региона по-прежнему лишены авиационной доступности
Горячие новости
Пиарщики помогут московскому метро стать супер-компанией
ГУП «Московский метрополитен» потратит более 20 млн рублей на формирование собственного позитивного имиджа. Столичная подземка хочет, чтобы ее считали безопасной, комфортной и технически оснащенной
Горячие новости
Дед Мороз пал жертвой борьбы коррупцией
В мэрии Новосибирска подтвердили, что приглашать Дедов Морозов на утренники в детские садики запрещено в рамках антикоррупционных мер. Чтобы детей поздравил профессиональный Дед Мороз, от родительского комитета должно поступить заявление
Горячие новости
Не так освятили
Виновником неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками на космодроме «Восточный» назначили благовещенского епископа Лукиана. Именно он освящал ракету перед ее стартом, однако «Союз-2.1б» вместе со всеми спутниками упал в Атлантический океан
Авторская колонка
Просто позор
Русский спорт горит в огне. У спортсменов отнимают олимпийские медали, как будто они их украли, а не завоевали. Десятки карьер разрушены, а имена и репутации испорчены так безнадежно, что на очищение потребуются годы. Олимпиада в Сочи – самое бессмысленное соревнование в истории спорта.
Авдохин Алексей
Горячие новости
Авиапассажиры взвинтили цены на керосин
Стоимость авиационного керосина в аэропортах московского авиаузла с начала июня выросла на 23% и составила 43 011 рублей за тонну. Аналитики говорят о том, что цены на топливо побили рекорд и приближаются к историческому максимуму
Горячие новости
Гособвинение попросило для экс-главы Сахалина 13 лет колонии
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей
Горячие новости
Правительство выступило против запрета на продажу сигарет в ларьках
Минздрав предлагает запретить вейпы и кальяны в кафе, ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях, а также запретить продажу сигарет в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м.
Горячие новости
Сулеймана Керимова просят вернуть под арест
Прокуратура Ниццы обжаловала решение об освобождении под залог российского сенатора Сулеймана Керимова, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость
Горячие новости
Последний день «Независимости»
Крупнейший российский дилер «Независимость», который является официальным представителем концерна BMW и других автопроизводителей, прекратил работу. Компания завершила продажи автомобилей и закрыла все свои автосалоны
Авторская колонка
Шило в горло руководству Минкультуры
Пусть читатель не сочтет нас за садистов. Никто, конечно же, не собирается заниматься членовредительством и совершать насильственные действия в отношении высокопоставленных чиновников Министерства культуры России. Хотя, честно говоря, некоторым из них не мешало бы вставить данный колющий инструмент в мягкие ткани сзади чуть пониже пояса.
Комков Сергей
РФПЛ
«Зенит» оставили желать лучшего
В понедельник завершился 18-й тур чемпионата России. «Локомотив», вырвав победу в Хабаровске, набрал 39 очков и сохранил единоличное лидерство в премьер-лиге. Его ближайший преследователь «Зенит» встречался в Москве со «Спартаком» и потерпел поражение ...
Горячие новости
В Средиземном море лодки с мигрантами атаковали акулы
В Средиземном море мигрантов из африканских стран, которые пытались добраться до Италии на надувных лодках, атаковали акулы. В результате инцидента погиб как минимум 31 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести
Горячие новости
Подарок на 15-летний срок
Алексей Улюкаев рассказал, что Игорь Сечин неоднократно дарил ему дорогие подарки, поэтому он не мог предположить, что в переданной ему в день задержания сумке с очередным «подарком» окажутся помеченные специальным составом деньги
Горячие новости
По закону военного времени
В Красноярском крае общеобразовательные школы переходят на «условия военного времени». Соответствующая директива разослана региональным Минобрнауки директорам школ. Скан документа опубликовал в Twitter известный блогер Рустем Адагамов
сельское хозяйство
… И все за одного
Промышленный суд Ставрополя продолжает рассмотрения уголовного дела в отношении известного бизнесмена, крупнейшего трейдера зерна в крае Андрея Кухаря. Предпринимателя обвиняют, не много ни мало, в попытке завладеть чужой собственностью обманным путем. Дело обещает быть не простым ...
Горячие новости
Российские потребители потратили в «Черную пятницу» 30 млрд рублей
Российские потребители потратили в «Черную пятницу», 24 ноября, 30 млрд рублей. В дне массовых распродаж приняли участие 20 млн человек. Для сравнения, в прошлом году в Black Friday магазины заработали всего 7,5 млрд рублей