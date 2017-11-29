Смартфоны на базе Android атаковал вирус-вымогатель BankBot
Смартфоны, работающие на базе Android, оказались под угрозой из-за вредоносных приложений. Специалисты Google Play сообщили о распространении через несколько приложений мобильной версии вымогателя BankBot
Смартфоны, работающие на базе Android, оказались под угрозой из-за вредоносных приложений. Специалисты Google Play сообщили о распространении через несколько приложений мобильной версии вымогателя BankBot, который «охотится» за данными банковских карт пользователей.
Следы BankBot были обнаружены в приложениях-фонариках Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight, а также в пасьянсах и инструментах для очистки памяти смартфона, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на компанию ESET.
После установки вредоносная программа анализирует имеющиеся на смартфоне приложения, а когда обнаруживает банковские сервисы, то запрашивает администраторские права. После этого в скрытом режиме под видом обновления загружается BankBot.
При открытии банковского приложения троян отображает липовое окно с требованием ввести логин и пароль от личного кабинета, после чего злоумышленники получают доступ к банковскому счету пользователя смартфона.
Внедрение вредоносной программы происходит в том случае, если разрешена установка приложений из неизвестных источников.