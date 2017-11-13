Владельцы iPhone X пожаловались на треск разговорного динамика
Пользователи пожаловались на треск разговорного динамика смартфона. При воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик iPhone X сильно трещит. При этом другие владельцы гаджета говорят, что треск возникает даже при уровне громкости ниже 50%
Владельцы лимитированных смартфонов iPhone X сообщили о еще одном дефекте аппарата. Пользователи пожаловались на треск разговорного динамика смартфона.
При воспроизведении звука на высокой громкости и звонках разговорный динамик iPhone X сильно трещит. При этом другие владельцы гаджета говорят, что треск возникает даже при уровне громкости ниже 50%.
«За 1100 долларов телефон должен быть безупречным. Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась», - сообщил пользователь сайта 9to5mac с ником Reddit.
Ранее пользователи смартфона iPhone X сообщили о дефекте экрана. После начала работы на дисплее появилась зеленая вертикальная полоска. Владельцы телефонов утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его.