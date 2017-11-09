Созданный на «Уралвагонзаводе» трамвай R1 оказался непригоден для эксплуатации
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил, что трамвай, «безусловно, очень красивый». Однако с ним возникла серьезная проблема. Для трамвая нет ходовой части, и его сложно ремонтировать
Разработанный на «Уралвагонзаводе» трамвай нового поколения R1 не выйдет в серийное производство. Как оказалось, современный трамвай практически не пригоден для ремонта.
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил, что трамвай, «безусловно, очень красивый». Однако с ним возникла серьезная проблема. Для трамвая нет ходовой части, и его сложно ремонтировать. Например, если R1 попадет в аварию, то заказать детали будет негде.
«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, «хайп». Но он не вышел и не выйдет на рынок», - сообщил Василий Бровко.
Низкопольный трамвай модели R1, который получил название «айфон на колесах», был представлен на выставке «Иннопром» в 2014 году. Трамвай оснащен Wi-Fi и GPS.