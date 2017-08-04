Производитель чехлов для iPhone отзывает свою продукцию из-за угрозы получения химических ожогов
Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи
Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи.
Компания сообщила о 24 подтвержденных случаях ожогов из-за чехлов по всему миру. Из них 19 случаев произошли на территории США.
Один из пострадавших пожаловался на травмы на ногах, лице, шее, верхней части тела и руках. По предварительным данным, причиной ожогов стала протекающая жидкость с блестками, содержащаяся в чехлах.
Производитель опубликовал список всех чехлов для iPhone, которые представляют опасность для пользователей, и рекомендовал вернуть аксессуар. В MixBin гарантировали возврат средств в случае подтверждения оригинальности чехла.
Отметим, что чехлы для смартфона компании MixBin продаются в магазинах Victoria's Secret, Tory Burch, Nordstrom Rack и т.д.