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04 августа 16:16

Производитель чехлов для iPhone отзывает свою продукцию из-за угрозы получения химических ожогов

Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи

Фото: V-kurse.ru

Компания MixBin Electronics, которая производит чехлы для смартфонов американской компании Apple, отозвала 260 тысяч единиц своей продукции. Отзыв чехлов для iPhone 6, 6s и 7 связан с жалобами пользователей на химические ожоги и раздражение кожи.

Компания сообщила о 24 подтвержденных случаях ожогов из-за чехлов по всему миру. Из них 19 случаев произошли на территории США.

Один из пострадавших пожаловался на травмы на ногах, лице, шее, верхней части тела и руках. По предварительным данным, причиной ожогов стала протекающая жидкость с блестками, содержащаяся в чехлах.

Производитель опубликовал список всех чехлов для iPhone, которые представляют опасность для пользователей, и рекомендовал вернуть аксессуар. В MixBin гарантировали возврат средств в случае подтверждения оригинальности чехла.

Отметим, что чехлы для смартфона компании MixBin продаются в магазинах Victoria's Secret, Tory Burch, Nordstrom Rack и т.д.

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