Apple объявила о запуске в России программы по обмену старых «айфонов» на новые
Планируется, что менять бывшие в употреблении смартфоны будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного». Координатором проекта станет американская Belmont Trading
Американская корпорация Apple объявила о запуске в России бессрочной программы обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in).
Планируется, что менять бывшие в употреблении смартфоны будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного». Координатором проекта станет американская Belmont Trading, сообщают «Ведомости».
Обычно компания Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store. Судя по всему, для России сделано исключение, так как в нашей стране фирменного магазина компании нет.
Программа trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.
В «Связном» и re:Store сообщили, что уже начали обмен старый смартфонов на новые с доплатой.
По trade-in будут принимать приобретенные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE. Аппараты должны быть в хорошем состоянии.
Размер скидки автоматически будет определять специальная программа.