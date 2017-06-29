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Техномир
29 июня 07:09

Гаджеты Apple и Samsung признали самыми вредными для окружающей среды

Экологи из международной организации Greenpeace составили рейтинг гаджетов, которые наносят наибольший вред природе. В число лидеров вошла продукция компания Apple, Samsung и LG. Самыми безопасными были признаны гаджеты производства Dell и HP

Экологи из международной организации Greenpeace составили рейтинг гаджетов, которые наносят наибольший вред природе. В число лидеров вошла продукция компания Apple, Samsung и LG. Самыми безопасными были признаны гаджеты производства Dell и HP.

«Гринписовцы» проверили более 40 различных смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков 17 известных производителей. Экологи учитывали возможность замены дисплея, возможность замены аккумулятора, необходимость иметь специальные инструменты для ремонта и доступность запчастей. В результате каждое изделие получило оценку по 10-балльной шкале.

Самым безопасным для окружающей среды экологи признали смартфон Fairphone2 (10 баллов), который имеет съемную батарейку, а большинство распространенных технических неполадок может быть устранено в домашних условиях. Также в список более-менее безопасных вошли LG G4, LG GS и Xiaomi Redmi 4.

Самую худшую оценку Greenpeace получили лидеры продаж Samsung Galaxу S7 и Samsung Galaxу S7 edge.

Из планшетных компьютеров самым безопасным стал HP Elite x2 1012 G1, а самыми опасными - iPad 5, iPad Pro и Microsoft Surface Pro 5.

Среди ноутбуков самыми долговечными и ремонтопригодными признаны Dell Latitude E5270 и HP EliteBook 840 G3. Самыми вредными для экологии - модели Microsoft Surface Book, Apple MacBook Pro с диагональю 13 дюймов и Apple Retina MacBook 2017 года выпуска.

«Создание устройств, которые работают дольше и могут быть отремонтированы - важный шаг, который электронные бренды могут предпринять для снижения вредного воздействия на природу, связанного с производством электроники», - говорится в заявлении Greenpeace.

Экологи также отметили, что ежегодно в мире образуются миллионы тонн электронных отходов.

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