Производитель аксессуаров для Apple раскрыл детали дизайна iPhone 8
Смартфон Apple восьмого поколения получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home и сканер отпечатков пальцев будут виртуальными
За несколько месяцев до презентации смартфона iPhone 8 в интернет попала информация о дизайне нового гаджета американской компании Apple. Раскрыть некоторые детали дизайна удалось после того, как на cайте ретейлера мобильных аксессуаров появились чехлы для iPhone 8.
Производителем чехла и защитного стекла для iPhone 8, который будет представлен публике только осенью, является компания Olixar. Стоимость аксессуаров составляет от 10 до 25 фунтов стерлингов.
Исходя из внешнего вида аксессуаров, смартфон Apple восьмого поколения получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home и сканер отпечатков пальцев будут виртуальными, сообщает Forbes.
Ранее фотографии макета iPhone 8 с аналогичным дизайном опубликовал в соцсетях инсайдер Вениамин Гескин (Benjamin Geskin).