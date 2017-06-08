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Техномир
08 июня 09:10

«Росэлектроника» начала сборку отечественных компьютеров по цене 130 тысяч рублей

Компания «Росэлектроника» объявила о начале запуска производства тестовой партии отечественных компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РС». Стоимость тестового образца составит около 130 тысяч рублей, а серийного – 70 тысяч рублей

Компания «Росэлектроника» объявила о начале запуска производства тестовой партии отечественных компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РС». Стоимость тестового образца составит около 130 тысяч рублей, а серийного – 70 тысяч рублей.

В «Росэлектронике» указанные на «Эльбрус» цены назвали конкурентоспособными. Для сравнения, новый MacBook компании Apple в максимальной комплектации стоит 117 тысяч рублей.

«Эльбрус 101-РС» может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, как бортовой вычислитель на транспортных средствах, а также в качестве персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS), сообщает Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на российских разработчиков.

В «Росэлектронике» заверили, что «Эльбрус» по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, но обладает «максимальной степенью защищенности».

«Эльбрус 101-РС» состоит из компонентов российского производства и собирается исключительно на российских предприятиях.

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