«АвтоВАЗ» планирует через 20 лет начать производство летающих автомобилей
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» планирует в будущем начать сборку летающих машин. Производство автомобилей будущего может начаться через 20 лет. В этом «АвтоВАЗу» поможет гокорпорация «Ростех». Ранее о планах по созданию летающего автомобиля объявил японский автоконцерн Toyota
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» планирует в будущем начать сборку летающих машин. Производство автомобилей будущего может начаться через 20 лет. В этом «АвтоВАЗу» поможет гокорпорация «Ростех», которая «производит высокие технологии», сообщил президент тольяттинской компании Николя Мор.
«У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с «Ростехом», но это случится не раньше чем через лет 20», - заявил президент тольяттинской компании Николя Мор, слова которого приводит RNS.
Ранее о планах по созданию летающего автомобиля объявил японский автоконцерн Toyota. Компания намерена инвестировать в проект 40 млн иен. К 2018 году Toyota уже планирует разработать пилотируемый прототип.