В интернет попали фотографии «окончательного» макета iPhone 8
В интернете появились фотографии макета нового смартфона iPhone 8 американского производителя Apple. Предположительно, данный макет является окончательным. Макет смартфона был создан по утвержденным в Apple чертежам, по которым будут производить гаджет
В интернете появились фотографии макета нового смартфона iPhone 8 американского производителя Apple. Предположительно, данный макет является окончательным.
Портал BGR сообщает, что макет смартфона был создан по утвержденным в Apple чертежам, по которым будут производить iPhone 8.
В «айфоне» восьмого поколения задняя крышка выполнена из стекла, а двойная камера будет вертикальной. В смартфоне отсутствует 3,5-миллиметровый разъем, как на модели iPhone 7.
На представленном макете нет кнопки Home со сканером TouchID. Аналитики говорят, что разработчики Apple планируют встроить сканер отпечатков пальцев в экран, а не в заднюю крышку смартфона.
Компания Apple планирует представить новый iPhone осенью 2017 года.