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17 мая 00:09

В Telegram отказались предоставлять информацию о себе Роскомнадзору

Администрация мессенджера Telegram заявила, что не предоставит «ни одного бита информации» Роскомнадзору или какому-либо другому ведомству для внесения сервиса сообщений в реестр организаторов распространения информации

Администрация мессенджера Telegram заявила, что не предоставит «ни одного бита информации» Роскомнадзору или какому-либо другому ведомству для внесения сервиса сообщений в реестр организаторов распространения информации. Таким образом, в Telegram отреагировали на угрозы властей заблокировать мессенджер.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», - говорится в заявлении мессенджера, которое цитирует агентство RNS.

Представитель Telegram сообщил, что необходимые для расшифровки данных ключи разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. Дата-центры находятся в разных юрисдикциях, поэтому для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

Ранее Роскомнадзор направил владельцам Telegram письмо с требованием предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. От мессенджера потребовали указать страну регистрации, адрес местонахождения, доменное имя, описание сервиса, а также почтовый и электронный адреса компании и провайдера хостинга.

В противном случае Роскомнадзор обещал заблокировать мессенджер.

После этого, администраторы каналов и пользователи Telegram создали петицию на имя создателя мессенджера Павла Дурова с просьбой выполнить требование Роскомнадзора, чтобы не допустить блокировки сервиса в России, сообщают «Ведомости».

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