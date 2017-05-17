В Telegram отказались предоставлять информацию о себе Роскомнадзору
Администрация мессенджера Telegram заявила, что не предоставит «ни одного бита информации» Роскомнадзору или какому-либо другому ведомству для внесения сервиса сообщений в реестр организаторов распространения информации
Администрация мессенджера Telegram заявила, что не предоставит «ни одного бита информации» Роскомнадзору или какому-либо другому ведомству для внесения сервиса сообщений в реестр организаторов распространения информации. Таким образом, в Telegram отреагировали на угрозы властей заблокировать мессенджер.
«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», - говорится в заявлении мессенджера, которое цитирует агентство RNS.
Представитель Telegram сообщил, что необходимые для расшифровки данных ключи разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. Дата-центры находятся в разных юрисдикциях, поэтому для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».
Ранее Роскомнадзор направил владельцам Telegram письмо с требованием предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. От мессенджера потребовали указать страну регистрации, адрес местонахождения, доменное имя, описание сервиса, а также почтовый и электронный адреса компании и провайдера хостинга.
В противном случае Роскомнадзор обещал заблокировать мессенджер.
После этого, администраторы каналов и пользователи Telegram создали петицию на имя создателя мессенджера Павла Дурова с просьбой выполнить требование Роскомнадзора, чтобы не допустить блокировки сервиса в России, сообщают «Ведомости».