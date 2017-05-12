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12 мая 10:53

Нацпоисковик «Спутник» не стал популярным среди пользователей. Проект могут закрыть

Проект российской государственной поисковой системы «Спутник» будет закрыт по причине его непопулярности среди интернет-пользователей. В компании сообщили, что как технический проект «Спутник» состоялся, однако не снискал популярности у пользователей

Проект российской государственной поисковой системы «Спутник» будет закрыт по причине его непопулярности среди интернет-пользователей. В компании «Ростелеком» сообщили, что как технический проект «Спутник» состоялся, однако не снискал популярности у пользователей.

Источники газеты «Ведомости» в компании сообщили, что теперь проект либо переориентируют, либо вовсе закроют.

Согласно статистике, в апреле текущего года число переходов со «Спутника» на другие сайты составило чуть более 100 тысяч. Для сравнения, у поисковиков «Яндекс» и Google такие переходы исчисляются в миллиардах.

Подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил, что сейчас планы развития поисковика «Спутник» пересматриваются. Каким именно образом разработчики собираются повысить популярность «Спутника» среди пользователей, не сообщается.

По словам Полякова, компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Сейчас идет поиск новой экономической и рыночной модели.

Национальный поисковик «Спутник» начал работу в 2014 году. Проект презентовали, как поисковую систему ориентированную на государственные сервисы и фильтрацию контента.

Во сколько обошлось создание национального поисковика, точно неизвестно. До официального запуска программы сообщалось об инвестициях в проект в размере 15-20 млн долларов. Также известно, что через год после запуска на портале госзакупок был размещен тендер стоимостью в 10 млн рублей на «увеличение аудитории пользователей продуктов», размещенных на «Спутнике».

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