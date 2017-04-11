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Техномир
11 апреля 11:58

Компания Caviar выпустила освященные смартфоны для верующих за 200 тысяч рублей

Российская компания Caviar, которая выпускает смартфоны и планшетные компьютеры со специальной отделкой, представила публике iPhone 7 из коллекции Credo. Стоимость такого смартфона составляет около 200 тысяч рублей

Фото: caviar-phone.ru

Российская компания Caviar, которая выпускает смартфоны и планшетные компьютеры со специальной отделкой, представила публике iPhone 7  из коллекции Credo. Стоимость такого смартфона составляет около 200 тысяч рублей.

Коллекция Credo выпущена специально к одному из главных христианских праздников – Пасхе.  Телефоны выпущены в двух моделях – «Спаси и Сохрани» и «Отче Наш».

Модель «Спаси и Сохрани» украшена изображением креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием. По своей форме очертания креста напоминают луковичные купола. На корпус телефона нанесены слова молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», в нижней части панно - «Спаси и Сохрани».

Модель «Отче наш» напоминает украшение ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимает сама молитва, гравированная по золоту и обрамленная узором, сообщает «Лента.ру».

Оба смартфона Caviar Credo оснащены цельными ювелирными корпусами.

Каждая серия выпущена тиражом из 99 экземпляров. Цена на смартфоны начинается со 199 тысяч рублей.

Пользователям также доступны модели «умных часов» Apple Watch в вариантах «Отче наш» и «Спаси и сохрани» по цене от 189 тысяч рублей.

Отметим, что дорогостоящие гаджеты накануне были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

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