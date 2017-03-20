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20 марта 13:58

Проект Роснано по созданию «русского iPad» закрылся из-за финансовых проблем

Партнер госкорпорации Роснано по линии компании Plastic Logic сообщил о закрытии проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. Сейчас стартап Popslate проходит процедуру ликвидации

Фото: vc.ru

Партнер госкорпорации Роснано по линии компании Plastic Logic сообщил о закрытии проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. Сейчас стартап Popslate проходит процедуру ликвидации.

Руководители проекта Яшар Бехзади и Грег Мун рассказали, что компания столкнулась с финансовыми трудностями. «У нас закончились деньги по двум основным причинам. Во-первых, мы потратили много ресурсов на разработку и подготовку к выпуску. Мы столкнулись с некоторыми критическими проблемами, которые значительно увеличили затраты», - говорится в официальном заявлении компании Popslate.

Представители стартапа пояснили, что после выпуска первого поколения чехла для смартфонов американской компании Apple было решено оснастить устройство аккумулятором для зарядки смартфона, а также сделать его подходящим как для iPhone 6, так и для iPhone 7.

Поскольку чехол не проходил сертификацию Made for iPhone, то в компании приняли решение выпустить разные версии для каждой из моделей смартфонов. Однако устройства не прошли сертификацию, так как «создавали помехи в передаче и приеме сигнала», а способ зарядки смартфонов через российские чехлы был признан небезопасным.

Для производства чехлов компания привлекла более одного миллиона долларов с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo. Сейчас в компании говорят, что не смогут вернуть деньги вложившимся в стартап пользователям.

Первая версия Popslate с черно-белым экраном на основе электронных чернил вышла в 2015 году. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал чехол «русским iPad». В устройстве использовался четырехдюймовый дисплей производства компании Plastic Logic, в которую госкорпорация в 2011 году вложила 150 миллионов долларов.

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