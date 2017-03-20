Участники турнира хакеров взломали Microsoft Windows и MacOS
Участники международного соревнования хакеров Pwn2Own 2017 в канадском Ванкувере взломали операционные системы Microsoft Windows и Apple MacOS. Взлом операционных систем произошел на глазах у сотен зрителей
Участники международного соревнования хакеров Pwn2Own 2017 в канадском Ванкувере взломали операционные системы Microsoft Windows и Apple MacOS. Взлом операционных систем произошел на глазах у сотен зрителей.
Операционку Apple MacOS взломала команда хакеров Qihoo360. Специалисты нашли слабое место в ядре и получили доступ к конфиденциальной информации.
Взломщики MacOS получили 10 тысяч долларов из общего призового фонда в миллион долларов. Еще 10 тысяч долларов выиграла команда Chaitin Security Research Lab, которая смогла взломать MacOS с помощью другой уязвимости.
Операционную систему Microsoft Windows вскрыли команды 360 Security и Team Sniper. Хакеры заработали по 15 тысяч долларов, сообщает «Лента.ру».
55 тысяч долларов достались специалистам в области кибербезопасности из команд Team Sniper и Sword Team, которые взломали браузер Microsoft Edge.
Такой же приз выиграла команда Chaitin Security, специалисты которой нашли уязвимость в Mozilla Firefox.
Хакерам из 360 Security вручили чек на 35 тысяч долларов за взлом Safari.