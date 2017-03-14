Десять ступеней в будущее
Технологии, которые изменят нас уже завтра
Ежегодно журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review публикует свою версию топ-10 самых перспективных технологий. Издатели останавливают свое внимание именно на прорывных достижениях, которые серьезно повлияют на разные сферы нашей жизни – от быта до способов научного познания мира.
Встань и иди: парализованные смогут двигаться (через 10-15 лет)
Ученые-нейробиологи из Лозанны (Швейцария) сейчас занимаются апробацией технологии, которая позволит людям с параличом восстановить двигательные функции. Специальные электроды вживляются в головной мозг, спинной мозг ближе к конечности и в саму конечность. Триединый механизм имеет беспроводную связь и позволяет донести сигнал от мозга непосредственно в конечность. Мысль становится в прямом смысле материальной, когда заставляет двигаться то, что было неподвижно долгое время. Может быть, данная технология сможет в будущем возвращать зрение и память, например, больным с Альцгеймером.
Кошмар дальнобойщика: самоуправляемые грузовики (через 5-10 лет)
Самостоятельно отправлять грузовые машины в рейс, даже целой колонной, помогут разработки компании Otto из Сан-Франциско. Испытания уже проводятся на грузовиках Volvo. Они оборудованы четырьмя видеокамерами, радаром, акселераторами, лазерным локатором и, конечно, компьютером. Эту начинку производители надеются окупить экономией на горючем, транспортных издержках и снижении аварийности.
Не все на одно лицо: внешность в качестве ключа (уже сейчас)
Эта технология все активнее внедряется в Китае, в частности, пекинской компанией Face++. Ее программы сканируют лицо человека по 83 точкам, что делает распознавание личности очень точным. Этим уже пользуются 120 млн. китайцев при оплате покупок через приложение Alipay. Распознавание лиц использует также сервис такси Didi, чтобы можно было убедиться, что за рулем сидит именно уполномоченный водитель. Также новая технология помогает в поиске преступника по записям камер видеонаблюдения.
Сияние искусственного разума: квантовые компьютеры (через 4-5 лет)
Успешнее всего эту технологию разрабатывает Делфтский технический университет из Нидерландов. Его ученые работают с открытыми в 2012 году квазичастицами, которые лягут в основу квантовых компьютеров. Разработка этих уникальных машин позволит сделать переворот в криптографической защите, фармацевтике, материаловедении. Через два-пять лет можно будет говорить о создании коммерчески выгодных квантовых компьютеров.
Внутри шара: съемка сферических изображений (уже есть)
Уже сегодня можно купить фото- и видеокамеры, снимающие необычные панорамы. Зритель оказывается в центре сферической картинки, которую можно рассматривать со всех сторон и впечатляться увиденным. Цена аппаратуры – 500-800 долларов. Такую технику сейчас выпускают Ricoh, Samsung, JK Imaging и некоторые другие фирмы.
Солнце на крыше: термофотоэлементы (через 10–15 лет)
Более эффективные генераторы энергии созданы на основе обычных солнечных панелей, фотоэлементов. Только они преобразуют энергию солнца сначала в тепло, а потом снова в свет, но в таких пределах спектра, которые в два раза эффективнее используют фотоэлементы. Сейчас же преобразуется в электричество только 32% солнечной энергии.
Исходный код: генотерапия покоряет новые вершины (уже сейчас)
Ошибка в одном из генов человека обрекает его на пожизненные страдания. Но теперь не всегда. Генотерапия представляет собой внедрение в клетки нового генетического материала, что уже позволило лечить такие заболевания, как прогрессирующая слепота и тяжелый комбинированный иммунодефицит. Сейчас ученые подбираются к гемофилии и буллезному эпидермолизу. На очереди такие распространенные заболевания, как диабет, рак, сердечная недостаточность, болезнь Альцгеймера.
Разложить по полочкам: создается клеточный атлас (через пять лет)
Грандиозный проект задумали ученые из США, Великобритании, Швеции, Израиля, Нидерландов и Японии. Они создают атлас, куда войдут все 37,2 трлн. клеток человеческого тела. Научный документ покажет мельчайшее строение человеческого организма, что существенно облегчит, например, разработку лекарственных препаратов.
Составлению атласа уже помогают новейшие разработки. Первая – клеточная микрогидродинамика, которая позволяет отделять клетки друг от друга. Вторая ускоряет процесс изучения до такой степени, что один ученый обрабатывает в день 10 тысяч клеток. Третья разработка позволяет индексировать клетки.
Инструмент хакера: ботнет вещей (уже есть)
Еще с начала 2000-х годов были изобретены сети, состоящие из компьютеров с автономными программами - ботнеты. Их используют хакеры для своих атак. Теперь же хакеры создают ботнеты вещей. Это десятки соединенных сетью незащищенных бытовых устройств. Ботнеты вещей становятся весьма неприятным оружием, против которого пока нет защиты. Так, ботнет из 100 тысяч электронных устройств в октябре частично нарушил работу провайдера интернета Dyn. Временно недоступными оказались Twitter и Netflix.
Дрессируем компьютер: обучение с подкреплением (через 1-2 года)
Современные компьютеры способны к обучению. В процессе «занятий» компьютер проводит ряд экспериментов и с помощью проб и ошибок выбирает оптимальный способ действий. Эту технологию сейчас используют, например, при обучении самоуправляемых авто. С ее помощью роботы могут освоить действия, которым их не может научить человек. Например, компьютер AlphaGo от Google-Deep Mind освоил очень сложную стратегическую настольную игру го. И в 2016 году обыграл одного из лучших игроков мира – корейца Ли Седоля.