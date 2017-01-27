«Санитарам» Интернета дадут инструменты
Роскомнадзор начинает охоту на фейки, но до конца так и не ясно, что это такое
В январе вступил в силу приказ Роскомнадзора во исполнение закона о новостных агрегаторах, принятого летом 2016 года. В частности, закон предусматривает блокировку публикаций в сети Интернет, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию.
Приказ размещен на официальном портале для обсуждения проектов нормативных актов. Согласно документу, «уполномоченные органы» могут инициировать блокировку определенной информации, написав в Роскомнадзор соответствующий запрос. Приказ относит к такого рода информации «общественно значимые сведения, недостоверную общественно значимую новостную информацию под видом достоверных сообщений, новостную информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации».
Инициировать блокировку новостей, как уже было сказано, могут уполномоченные органы. К ним относятся прокуратура, МВД, Роспотребназдзор. Которым, кстати, ничего не мешало делать это и раньше. Запрос должен быть оформлен по определенному образцу, в противном случае его рассматривать не будут. В заявлении должны быть указаны адрес сайта и излагаться информация, которую предлагается запретить. Приложение скриншота обязательно.
Исполнение закона о новостных агрегаторах, в котором много неясностей, может стать богатой почвой для злоупотреблений. Начнем с того, что нигде законодательно не определено понятие «фейк». Не уточняется также, как будет и будет ли вообще проводиться экспертиза фейковых новостей. Сказано только, что Роскомнадзор может отказать заявителю, если в заявлении нет «сведений, позволяющих идентифицировать информацию, в целях прекращения распространения которой поступило требование». Далее, к запросу должно прилагаться вступившее в силу решение суда – но тут же оговаривается, что может быть достаточно и решения уполномоченного органа.
Тем не менее, Роскомнадзор предложил обсуждение своего документа не только на федеральном сайте, но и на своей странице «ВКонтакте». Пользователям соцсетей доходчиво объяснили, что фальсификация новостей – это очень опасно, что показывает недавний «горький опыт» президентских выборов в США. Имеется в виду, что наши избиратели не должны в преддверии выборов в России попадаться на удочку «фальсификата». Также не обошлось и без упоминаний террористов, которые могут использовать фейки в своих интересах. «Мы рады, что ты нас защищаешь от новостей, Роскомнадзор», - сыронизировал один из пользователей сетей в своем комментарии. Однако большинство отметившихся на страничке Ростехнадзора одобрительно отозвались об инициативе инициаторов закона.
Аналитики считают, что бороться с распространением информации в Интернете, пусть и недостоверной – это безумие. «Независимая газета» приводит слова главы аналитически-информационного центра «Сова» Александра Верховского о том, что недостоверная новость, если она интересна, будет распространяться по сети: «Ее будут репостить сотни человек. Уже доказано, что нет технических возможностей это остановить и все удалить. Пользователей гораздо больше, чем сотрудников Роскомнадзора, поэтому процесс необратим». К тому же сегодня уже есть правовые механизмы, которые позволяют привлечь автора недостоверной информации к ответственности за клевету или в защиту чести и достоинства. А вот поводов со стороны властей решать, какая информация их устраивает, а какая нет, станет еще больше.