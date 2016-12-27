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27 декабря 16:05

Samsung Galaxy Note 7 эксперты признали худшим гаджетом 2016 года

г=Главным разочарованием 2016 года сал смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 7. Напомним, в связи с многочисленными случаями самовозгорания смартфонов данной модели их продажа и выпуск были остановлены

Эксперты составили список худших электронных устройств уходящего 2016 года. В этот перечень вошли  смартфоны, ноутбук, часы и другие гаджеты.

По данным портала Engadget, главным разочарованием 2016 года сал смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 7. Напомним, в связи с многочисленными случаями самовозгорания смартфонов данной модели их продажа и выпуск были остановлены.

Помимо Galaxy Note 7, худшим смартфоном года признали флагман Sony Xperia X Performance. По мнению специалистов, эта модель получила минимальное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но стоимость гаджета при этом возросла до 700 долларов.

Высокая цена была также признана минусом «умных часов» Tag Heuer Connected на Android Wear (1500 долларов).

В списке худших гаджетов 2016 года также оказались ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, умные наушники Vinci с сенсорным экраном, дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж, и переходник для наушников iPhone 7.

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