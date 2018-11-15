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15 ноября 12:24
Уткин Василий

Российский спортивный журналист и телекомментатор, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий

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Ари с нами, пусть ему везет

Василий Уткин – о новом бразильце в сборной

Я старомоден. Почти так же, как мечта сыграть за сборную России. Сейчас уже можно начинать мечтать об игре в Мировой Суперлиге, даже если ты футболист (у других видов спорта лиги с похожими названиями есть давно), но и за сборную все еще можно. 

Мне лестно, что урожденный бразилец Ари в 33 года радуется вызову в сборную России. Я урожденный россиянин, но это не тот случай, когда я могу сказать «на его месте должен был быть я!». Ну, что я для этого сделал? Только родился по месту события. Я не ехал за тридевять земель, не оставался жить там на годы. Я не пытался принять другую страну как свою. Не проходил муторную процедуру смены гражданства. 

У меня вообще, начиная с детства, мечт просто становится чуть меньше с каждым годом. Иным уже сроки вышли, где по возрасту, где еще почему-либо. Мне трудно, почти невозможно, даже при богатой фантазии, понять, как совершенно новая мечта появляется лет в 25. Ну, если только это не свежеродившийся ребенок.

Поэтому я здорово завидую Ари. У нас в разное время была похожая мечта – играть за сборную России, только я на своей даже не то чтобы крест поставил, а просто ничего для нее не сделал, кроме десятка красочных задыхающихся восторгом снов. А он в 33 года, обильно татуированный, и, кстати, ничем не напоминающий мне героев моих мечтаний, – он в понедельник приехал с чемоданчиком и меховым воротником в сборную России.

Преградил дорогу молодому? А на кой в сборной такой молодой, для которого нужно специально отодвигать Ари на пороге сборной? Он должен этого Ари сжирать и оставлять у этого порога бессильно плакать. А иначе пускай мужает, обрастая мясом, мышцами, щетиной – да черт с ними, пусть и татуировками тоже. И приходит в срок.

Желательно побыстрей, пока Ари еще в силе. В 35 опередить его будет гораздо проще.

Ари обманул лимит? Так это правильно. Лимит годами защищал русских игроков от конкуренции с иностранцами. Чтобы те толпой не пришли в национальный чемпионат.

Но убийство конкуренции, во-первых, приводит к тому, что хиляки остаются дрищами и не растут. А во-вторых, тогда уже иностранцы приходят в национальную сборную. Потому что конкуренция – синоним жизни. Ты ее в дверь, она в окно. 

Заметьте: пришли не все. А только те, кого хотели тренеры, или те, кто очень хотел в сборную сам. Мечтал.

Кто вы такие, чтобы вставать на пути мечты? 

Кто бы вы ни были – вы опоздали.

Сборная – это команда, которая всегда живет прямо сейчас. Вчера там могли быть другие люди, и завтра тоже может статься так же. Вот сейчас нашей сборной надо взять очки в Швеции и побороться за место в главном дивизионе Лиги наций на будущее. И если это случится, у воображаемых молодых будет новый шанс уже на новом уровне, а если сейчас строить козью морду и мериться местом рождения, этого может не быть.

Значит, если тренеры зовут Ари – пускай Ари. 

Тем более, что тот самый юноша, который стряхнет его с парохода современности, играет с Ари в одной команде, учится у него, как и у всех кого ни попадя, и зовут его Ваня, а его лучшего друга – Шапи. 

А Александру Мостовому с его недоумениями неплохо было бы заткнуться и вспомнить, как он мазал в пустые ворота на Кипре в 1997-м, как менжевал перед чемпионатом мира в 1994-м, как испугался чемпионов мира французов в Париже в 1999-м и «взял травму» на 15-й минуте (не знал же, что выиграем!), и сделал то же самое, готовясь к чемпионату мира в 2002-м, а потом со скандалом выгнался из сборной в 2004-м. И вообще практически никогда не играл за сборную классно. Нет, случаи были. Но тенденции вот не было. 

А Роман Павлюченко пусть подумает, как это он перестал играть в сборной в 31, а Ари готов начать на два года старше.

Где-то молчит Погребняк, но если он захочет сказать, я напомню, что в свой лучший сезон, в 2008-м, он не поехал на Евро с травмой, которая лишь причиняла боль, но не могла усугубиться. Человек выбрал операцию вместо блокады обезболами, а операция без всякого риска подождала бы. 

Но что ж мы все о плохом. У нас в сборной дебютант. Пусть ему везет, пока он с нами. А он ведь с нами!

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