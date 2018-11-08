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Спорт
08 ноября 16:29

Экс-тренер «Спартака» оставил автограф на шарфе с неприличной надписью в адрес владельца клуба

Болельщики московского «Спартака» проводили в аэропорту «Шереметьево» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Итальянский специалист перед вылетом в Милан получил подарок от фанатов классно-белых и оставил им на память автографы

Фото: Telegram/Мог бы дома сидеть

Болельщики московского «Спартака» проводили в аэропорту «Шереметьево» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.

Итальянский специалист перед вылетом в Милан получил подарок от фанатов классно-белых и оставил им на память автографы.

Портал Sports.ru сообщает, что свою подпись Массимо Каррера оставил, в том числе на шарфе болельщика с надписью «Федун г(****)н». Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал «Мог бы дома сидеть».

Ранее фанаты «Спартака» кричали аналогичное ругательство в адрес капитана команды Дениса Глушакова. По мнению болельщиков он причастен к увольнению Карреры.

Массимо Каррера ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Контракт был расторгнут по инициативе владельцев клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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