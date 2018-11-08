Меню
Спорт
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Спорт
08 ноября 11:25

Football Leaks обнародовал доказательства нарушения финансового fair-play российскими клубами

Проект Football Leaks опубликовал новые разоблачительные материалы о деятельности ведущих футбольных структур, в которых оказались упомянуты и российские клубы. В материалах речь идет о нарушении правил финансового fair-play «Зенитом» и «Локомотивом»

Фото: zenit-ka.ru

Проект Football Leaks опубликовал новые разоблачительные материалы о деятельности ведущих футбольных структур, в которых оказались упомянуты и российские клубы. В материалах речь идет о нарушении правил финансового  fair-play «Зенитом» и «Локомотивом».

Опубликованные разоблачительные материалы касаются соблюдения футбольными клубами правил финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Данное правило предполагает соблюдение баланса между расходами клубов и их коммерческими доходами.

Ранее Football Leaks опубликовал документы, которые свидетельствуют о снисходительном отношении УЕФА в финансовых вопросах к английскому «Манчестер Сити» и французскому ПСЖ. Новая порция документов говорит о том, что благосклонностью УЕФА пользуются и некоторые российские клубы.

В 2013 году чиновники УЕФА заинтересовались документами петербургского «Зенита», в которых объясняется, из чего складываются доходы клуба. Из предоставленных российской стороной бумаг следовало, что примерно 48 млн евро из спонсорских поступлений было получено от фактического владельца клуба – компании «Газпрома». Еще 80,4 млн евро были предоставлены «вторым спонсором» без их указания. В ходе проверки выяснилось, что «вторым спонсором» являются в том числе и компании, связанные с основным спонсором команды, то есть «Газпромом».  Газпромбанк, Gazprom Germania, «Газпром нефть» вложили в «Зенит» 64,4 млн евро, сообщает «КоммерсантЪ».

Таким образом, вклад «рыночных» спонсоров в общие доходы петербургского клуба в 2012 году оказался незначительным. По правилам УЕФА, «Зенит» за нарушение финансового fair-play могли исключить из еврокубков, но этого не произошло.

Во избежание санкций «Зенит» нанял компанию Repucom для аудита своего финансового состояния. В новом отчете доля вложений «Газпрома» как основного спонсора была повышена до 75 млн евро. Клуб также объяснил, что финансовая конъюнктура российского футбола не позволяет командам эффективно функционировать без поддержки крупных компаний, а кроме того, «Зенит» оказывал «Газпрому»  некоторые «бонусные» услуги, например, обеспечение VIP-билетами и организации доступа в раздевалки. В итоге УЕФА применил в отношении петербургского клуба довольно мягкие санкции в виде штрафа в размере 6 млн евро.

В нарушении финансового fair-play также подозревались казанский «Рубин», московские «Локомотив» и «Динамо». «Рубин» и «Динамо» были отстранены от участия в еврокубках, а вот «Локомотив» отделался легким испугом в виде штрафа в 1,5 млн евро.

Аудиторская компания PwC оценила спонсорский контракт «Локомотива» с госкомпанией «Российские железные дороги» на 187 млн евро как «совершенно нерыночный». Позднее железнодорожники предоставили УЕФА нового спонсора в лице компании «Финресурс», которая вложила в клуб 95 млн евро. Football Leaks называет спонсорский контракт с «Финресурсом» фиктивным, поскольку эта компания аффилирована с РЖД.

Материалы по теме
«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Лиги Европы, а «Спартак» сыграл вничью
Владелец «Спартака» предложил план по реформированию отечественного футбола
Футболист Игнашевич отказался от билетов бизнес-класса и отдал деньги на благотворительность
Сейчас на главной
Горячие новости
Северная столица России стала лидером по числу протестных акций
Больше всего протестных акций прошло в Петербурге, Ростовской, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, а также Москве и Краснодарском крае
Горячие новости
Нефтяные компании нашли способ скрыто повысить цены на бензин
Участников топливного рынка заподозрили в скрытом повышении розничной стоимости бензина на АЗС. Кроме того нефтяные компании ужесточают условия для своих корпоративных клиентов по топливным картам
Горячие новости
Минздрав предложил ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Министерство здравоохранения готовит законопроект, который запретит публичные призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве отметили, что за последние несколько лет число антипрививочников значительно выросло
Горячие новости
Франция - это не Россия
Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее
Горячие новости
В магаданском садике детям запретили приходить на утренник в костюмах героев иностранных мультиков
В Магадане воспитатели одного из детских садов запретили воспитанникам приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов
Авторская колонка
Театрально-постановочное дело
Процесс, конечно, будет муторным, быстрой расправы никто не ждет. А поскольку суд показательный, постановочный, то мы сможем оценить его сюжет еще и с театральной, эстетической стороны. У Кирилла Серебренникова и его товарищей начинаются странные дни.
Орехъ Антон
Горячие новости
Две трети российских продавцов признались в торговле подделками
Две трети российских продавцов признались, что торгуют поддельными товарами. Торговцы отметили, что подделки стоят намного дешевле оригиналов, а это повышает их привлекательность в глазах покупателей
Горячие новости
Депутат-единоросс предложил лишать родительских прав за участие «малолеток» в протестных акциях
Соответствующую поправку Сергей Вострецов собирается внести ко второму чтению законопроекта о штрафах для организаторов несанкционированных митингов
Горячие новости
Поставщики коммунальных услуг будут передавать долги граждан коллекторам
Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами для взыскания долгов. В частности, к коллекторам готовы обратиться «Росводоканал» и «Мосэнерго»
Горячие новости
Настоящие коммунисты не сдаются
КПРФ отказалась от участия в новых губернаторских выборах в обмен на некоторые преференции для партии и хорошей должности для Андрея Ищенко. В частности, г-ну Ищенко были предложены на выбор должности сенатора и вице-губернатора
Горячие новости
Власти США сообщили о введении второго пакета санкций против России из-за химоружия
Первый пакет антироссийских санкций из-за использования химического оружия был введен властями США в августе 2018 года. Поводом для санкций стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Горячие новости
Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга не пригласили на экономический форум в Давос
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе назвали нежелательным участие в мероприятии российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина
Горячие новости
Закупками для ракетной госкорпорации занимаются структуры детей видных чиновников
​Фонд борьбы с коррупцией и «Новая газета» опубликовали расследования о госзакупках для государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается производством ядерных ракет
Авторская колонка
Из охранников – в вице-президенты
Вот ведь как судьба может неожиданно осчастливить. Это ж надо – из простого охранника на входе за какой-то ничтожный срок в вице-президенты скакнуть. Правда, как считает мой умный приятель, дело тут не только в моих достоинствах – дескать, тренд времени тоже сработал.
Ларин Александр
Горячие новости
В российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления
В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. О поломке сообщили американские органы контроля за станцией
Горячие новости
Сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании
Сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслана обвинили в изнасиловании. Сам молодой человек обвинения в свой адрес называет клеветой
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Позавчера беседовал со своим защитником Виктором Камалдиновым в кабинете. Ни в одном СИЗО нет таких просторных, светлых адвокатских кабинетов, с большими окнами, качественной мебелью, чисто убранных и почти всегда свободных. Теперь в «Матросской тишине» адвокаты посещают меня каждый день, так же, как было в «Воднике» когда-то...
Шестун Александр
Горячие новости
​Травят материнство, ненавидят детей
​Президенту России Владимиру Путину предложили блокировать и штрафовать чайлдфри-сообщества в социальных сетях. В общественном движении «За жизнь!» считают, что такие группы «травят материнство»