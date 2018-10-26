«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Лиги Европы, а «Спартак» сыграл вничью
Российские клубы провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Петербургский «Зенит» одержал победу, московский «Спартак» сыграл вничью, а «Краснодар» потерпел поражение
Российские клубы вечером 26 октября провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Петербургский «Зенит» одержал победу, московский «Спартак» сыграл вничью, а «Краснодар» потерпел поражение.
Петербургский «Зенит» на домашнем стадионе «Крестовский» одержал победу над французским «Бордо» со счетом 2:1.
В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба и Далер Кузяев. У французов отличился Джиммир Бриан.
В активе «Зенита» после двух побед и одной ничьей 7 очков и хорошие шансы на выход в плей-офф.
Московский «Спартак» после расставания с главным тренером Массимо Каррерой сыграл вничью с «Рейнджерс» из Глазго со счетом 0:0. Игра состоялась на стадионе «Айброкс».
После трех матчей в активе «Спартака» всего два очка.
Футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл бельгийскому «Стандарту» со счетом 1:2. Единственный гол в составе кубанского клуба забил нападающий Ари.
«Краснодар» после трех матчей набрал 6 очков.