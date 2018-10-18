Казанский «Рубин» отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей
Эксперты УЕФА приняли решение об исключении казанского «Рубина» из следующего турнира под эгидой союза, если он квалифицируется туда по результатам выступлений в российском чемпионате
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УЕФА лишило казанский футбольный клуб «Рубин» права выступать в еврокубках. Такое решение было принято в связи с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей.
Эксперты УЕФА по финансовому контролю клубов приняли решение об исключении казанского «Рубина» из следующего турнира под эгидой УЕФА, если он квалифицируется туда по результатам выступлений в российском чемпионате.
Претензии к «Рубину» со стороны УЕФА возникли из-за невыполнения клубом требования о безубыточности в сезоне-2017/18.
ФК «Рубин» имеет право обжаловать решение УЕФА об отстранении от еврокубков в Спортивный арбитражный суд (CAS).
По итогам десяти туров Российской премьер-лиги казанский «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице.