Футболистов Мамаева и Кокорина заподозрили в избиении чиновника Минпромторга
Известных российских футболистов заподозрили в нападении на московского чиновника в кофейне. Пострадавшим оказался чиновником Минпромторга
Известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина заподозрили в нападении на московского чиновника в кофейне. Пострадавшим оказался директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного строения Минпромторга РФ Денис Пак.
Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» произошел утром в понедельник в кофейне, расположенной в центре Москвы. Свидетели инцидента рассказали, что Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии и напали на чиновника за его просьбу вести себя тише в общественном месте. Денис Пак получил два удара по лицу.
Футболисты поспешили уйти из кофейни до приезда полиции.
В футбольных клубах «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, информацию о драке в кофейне не прокомментировали.
В Минпромторге сообщили, что помимо Дениса Пака в потасовке пострадал генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Чиновники подали заявление в полицию.
Напомним, летом 2016 года Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала из-за вечеринки в элитной клубе в Монако после вылета сборной с чемпионата Европы. Спортсмены курили кальян, а официанты под гимн России выносили бутылки дорогого шампанского. Кокорин и Мамаев в свою защиту заявили, что шампанское и гимн в качестве фоновой музыки заказал один из гостей ночного клуба.