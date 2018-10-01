Игорь Акинфеев объявил о своем уходе из сборной России по футболу
Голкипер Игорь Акинфеев объявил о своем уходе из сборной России по футболу. На сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликовано соответствующее обращение бывшего капитана сборной
Фото: РИА Новости
Голкипер Игорь Акинфеев объявил о своем уходе из сборной России по футболу. На сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликовано соответствующее обращение бывшего капитана сборной.
Игорь Акинфеев заявил, что его история с национальной командой «подошла к своему логическому завершению». «Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал», - отметил футболист.
Акинфеев защищал ворота российской сборной с 2004 года и провел 110 матчей за команду. На ЧМ-2018 Акинфеев отстоял в воротах полностью все матчи.