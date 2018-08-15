Клубы РПЛ создадут фонд для помощи командам с финансовыми проблемами
Футбольные клубы, которые входят в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хотят сформировать стабилизационный фонд для помощи командам с финансовыми проблемами
Футбольные клубы, которые входят в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хотят сформировать стабилизационный фонд для помощи командам с финансовыми проблемами.
Глава лиги Сергей Прядкин сообщил агентству ТАСС, что с таким предложением к нему обратились руководители сразу нескольких клубов.
Прядкин отметил, что с финансовыми проблемами может столкнуться любой футбольный клуб, в том числе и лидеры турнирной таблицы. При этом для российского чемпионата ситуация, когда клуб может сняться на старте турнира из-за отсутствия денег, является неприемлемой.
Отметим, что финансовые трудности в настоящее время испытывают махачкалинский «Анжи» и пермский «Амкар», который уже снялся с чемпионата.