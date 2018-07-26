РФС продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым
Российский футбольный союз согласовал новый контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Контракт подписан по схеме «2+2»
Российский футбольный союз (РФС) согласовал новый контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Контракт подписан по схеме «2+2». Планируется, что договор между сторонами будет подписан в ближайшие дни.
Прежний контракт с тренером был рассчитан до 31 июля 2018 года.
Схема «2+2» предполагает, что Станислав Черчесов будет готовить сборную к чемпионату Европы 2020 года. В случае успешного выступления команды контракт с тренером будет продлен еще на два года, сообщает «Чемпионат».
Напомним, Станислав Черчесов стал тренером сборной России в августе 2016 года. Под его руководством команда не демонстрировала особых успехов в товарищеских матчах, но на домашнем Чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала.
Ближайший матч российская национальная команда проведет 7 сентября против сборной Турции.