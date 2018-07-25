Российские футболисты не вошли в состав символической сборной ЧМ-2018
Российские футболисты не вошли в символическую сборную прошедшего Чемпионата мира-2018. Состав символической сборной был сформирован с учетом мнения болельщиков
Российские футболисты не вошли в символическую сборную прошедшего Чемпионата мира-2018. Состав символической сборной был сформирован с учетом мнения болельщиков.
В символическую сборную ФИФА вошли три игрока сборной Бразилии. От остальных команд в сборной по одному представителю. Причем больше всего голосов было отдано за хорвата Луку Модрича.
В состав символической сборной ЧМ-2018 вошли голкипер Тибо Куртуа (Бельгия);
защитники Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция);
полузащитники Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия);
нападающие Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).
Напомним, чемпионами мира стали футболисты сборной Франции.