ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера 2018 года
Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала наставника сборной России Станислава Черчесова на звание лучшего тренера по итогам 2018 года
Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала наставника сборной России Станислава Черчесова на звание лучшего тренера по итогам 2018 года.
Бороться за звание лучшего тренера года также будут наставники сборных, которые успешно выступили на Чемпионате мира по футболу-2018. Это тренер сборной Хорватии Златко Далич, наставник сборной Франции Дидье Дешам, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Помимо наставников национальных сборных ФИФА номинировала тренера «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Имя лучшего тренера 2018 года станет известно 24 сентября.
Отметим, что кандидатов на звание лучшего тренера выбирали титулованные футболисты и тренеры, в частности, Фабио Капелло, Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус и Роналдо.