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17 июля 00:33

ФИФА признала Дениса Черышева одним из открытий Чемпионата мира по футболу

В списке ФИФА оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров турнира. В пяти матча Черышев забил четыре гола и уступил только Харри Кейну

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена пятерых футболистов, которые стали открытием прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.

В списке ФИФА оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров турнира. В пяти матча Черышев забил четыре гола и уступил только Харри Кейну.

«После разрыва с «Реалом» и тяжелого периода травм пришел черед Черышева сиять. Его гол в ворота Хорватии в четвертьфинале только подтверждает это», - сообщили в ФИФА.

Черышев забил два гола в матче с Саудовской Аравией, в матче со сборной Египта и в четвертьфинале с Хорватией.

В список футболистов-открытий также вошли англичанин Киран Триппьер, японец Такаши Инуи, датчанин Каспер Шмейхель и колумбиец Йерри Мина.

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