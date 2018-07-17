ФИФА признала Дениса Черышева одним из открытий Чемпионата мира по футболу
В списке ФИФА оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров турнира. В пяти матча Черышев забил четыре гола и уступил только Харри Кейну
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена пятерых футболистов, которые стали открытием прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.
В списке ФИФА оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров турнира. В пяти матча Черышев забил четыре гола и уступил только Харри Кейну.
«После разрыва с «Реалом» и тяжелого периода травм пришел черед Черышева сиять. Его гол в ворота Хорватии в четвертьфинале только подтверждает это», - сообщили в ФИФА.
Черышев забил два гола в матче с Саудовской Аравией, в матче со сборной Египта и в четвертьфинале с Хорватией.
В список футболистов-открытий также вошли англичанин Киран Триппьер, японец Такаши Инуи, датчанин Каспер Шмейхель и колумбиец Йерри Мина.